﻿第一代卡明年初失效 分批換新卡 元祖八達通有價 收藏博升值

大家外出，必有一張八達通傍身。第一代租用版八達通已使用二十年，總發行量逾二百萬張，為配合新科技，第一代卡須換新卡，由今天起持有者拍卡時，會有特別聲響提示換卡，分批最快於明年一月或最遲明年三月失效，不能再用作交易。八達通公司估計仍有一百二十萬張第一代卡在市面，鼓勵公眾換新卡。有收藏家指，第一代卡有紀念價值，一套四張（成人、長者、學生和小童）現時回收價為六百元，估計仍有兩三、成升值空間。



第一代租用版八達通於一九九七年起發行，直至二○○三年，總發行量逾二百萬張。八達通行政總裁張耀堂指，第一代卡不能支援近場通訊技術（NFC），加上保安技術更新，鼓勵持卡人更換新卡，確保個人資料安全。他指，新卡支援最新網上及流動服務，可查閱四十次交易紀錄、網上付款等。



「嘟嘟嘟」提示換卡



八達通安排第一代卡將分批設定失效的日期，並設三個通知期，在每一期開始時加設特別的「嘟－嘟嘟」拍卡提示音效，提醒用戶其持有的八達通卡使用期即將屆滿，須在三個月內換卡，否則該卡將無法使用。首批需更換的八達通將於明年一月二十日失效，最遲在明年三月十七日失效。市民可於港鐵客務中心或指定的九巴客務中心，更換設計類同的新卡，如要換全新設計新卡，則須到八達通服務站更換。若巿民持有個人八達通，要先到八達通網站登記申請新卡，等候兩至四周收到印好個人資料的新卡後，再帶同新舊卡到八達通服務站轉移卡內資料。



張耀堂續指，第一代卡逾期更換會失效，但市民仍可到港鐵站內的八達通服務站換卡，或客戶服務中心辦理退款，當中按金及餘額將全數退回。他表示，自兩年前推行換卡計劃，截至上月已收回八十萬張第一代卡，餘下一百二十萬張舊卡，包括十一萬張個人卡、十五萬張長者卡及兩萬張小童卡，料在後年年中完成更換。



一套四張料升值三成



不少人愛保留自己的「第一次」，甚至有人收藏兼博升值。香港真藏（荃灣）負責人張頌昇表示，自己一直有收藏公共交通車票，見證交通變遷，亦保存多套第一代八達通，一套四張包括小童、學生、成人及長者八達通，現時每套回收價約為六百元。對八達通公司展開收回第一代卡計劃，他相信每套會升值兩、三成，「雖然有價值，但收藏八達通的人不多，長遠不會大升。」



