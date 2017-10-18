﻿不滿向警索償被駁回 庭上發洩 持刀指嚇法官 男子大鬧高院後自首

中年漢持刀大鬧高院，揭示法院保安漏洞！一名男子早前被警方控襲警獲判無罪，向警務處民事索償，昨被法院駁回，他疑不滿，竟持刀到高院旁聽，向駁回其上訴申請的法官陳嘉信亮刀指嚇，大喊「無法無天」、「你以為我找不到你」，然後逃去，其後在立法會議員林卓廷陪同下往警署自首，稱自己「一時衝動」犯案，並向法官道歉。



案中姓余（五十三歲）疑犯，一一年八月在打鼓嶺被警員誤作非法入境者，後被控襲警罪，法庭判他無罪。余之後向警方索償，但主審法官陳嘉信於一三年判處他敗訴，並拒絕批出上訴許可。余之後直接向上訴庭提上訴，獲許可發還區域法院重審，但法庭昨再判其敗訴。



以普通話大喝「無法無天」



他疑不滿判決，早上十時許往高院七樓十三號庭旁聽陳官審理一間建築公司藐視法庭的案件，其間他突然從背囊中取出一把八吋長、刀鋒約五吋闊的菜刀，以普通話大喝：「無法無天」、「你以為我找不到你」，持刀疑在法官席上拍打留下一條刀痕。陳官宣佈休庭，並與書記循專用通道返回內庭。



高院職員見狀報警，余奪門奔逃。未幾大批警員到來，封鎖出入口，兩度在全座法院搜尋疑人，沒有發現。



案件列藏有攻擊性武器處理，中區重案組接手調查及翻看閉路電視追緝疑人之際，余卻向立法會議員林卓廷求助，昨晚約六時在林陪同下到灣仔警署自首。余向記者稱，一時衝動犯案、十分後悔，向陳官致歉。



司法機構回覆本報查詢時，非常重視各法院大樓內外的保安，會繼續與警方保持緊密聯繫，檢討各項保安安排，確保法官及司法人員、法庭職員和法庭使用者的安全，以及法院的正常運作。香港中小型律師行協會則發聲明譴責事件，建議本港法院借鑑外國例子，加設安檢區和金屬探測器等，嚴禁有人攜帶攻擊性武器入庭。