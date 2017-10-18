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﻿美股中段升21點

2017-10-18 列印
  美股周二早段個別發展，杜指曾升四十五點，突破二萬三千點關口，曾見二萬三千零二點，再刷新日內新高。杜瓊斯工業平均指數中段見二二九七八點○四，升二十一點零八；納斯達克指數見六六二二點一六，跌一點八四。滙控美國預託證價格曾見七十六點六港元，較香港收市價跌零點五五港元；騰訊美國預託證價格曾見三百五十五點零四港元，較香港收市價升零二四港元。
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