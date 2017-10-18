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﻿珠寶業登廣告支持林鄭《施政》

2017-10-18 列印
　　特首林鄭月娥上周三發表首份《施政報告》，珠寶行業十七個上中下游相關商會今在報章刊登聯合廣告，支持報告提出推動經濟發展、支援創新科技研發和設計等建議，並促請政府和立法會盡早通過和落實有關政策建議，令商界，尤其中小企和從業員受惠。

　　聯署刊登廣告包括珠寶及金銀首飾業的批發、零售、貿易場和製造等界別，支持報告多項建議，包括將企業首二百萬元利得稅率降至百分之八點二五，認為可紓緩中小企財政負擔，鼓勵將資本再投入進行數碼化和提升服務水平，又支持建議在灣仔擴建會展中心，相信可促進會議展覽業持續發展，並帶動經貿、旅遊及商業發展，更可增加就業，對整體經濟和市民收入有利。
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