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﻿港人炎症性腸病 發病率急增30倍

2017-10-18 列印
■（左起）中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授、總護士長程月玲女士，以及炎症性腸病患者沈小姐。
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        「炎症性腸病」目前成因未明，但消化道發炎、潰爛、腹瀉等症狀卻伴隨患者終身。中大醫學院與加拿大專家早前進行全球首個大型系統性回顧研究，發現該病症近年在亞洲地區的發病率有上升趨勢，其中本港的發病率大增近三十倍，每百萬人就有二十六宗新症，不排除跟飲食習慣改變有關。

        「炎症性腸病」目前成因未明，但消化道發炎、潰爛、腹瀉等症狀卻伴隨患者終身。中大醫學院與加拿大專家早前進行全球首個大型系統性回顧研究，發現該病症近年在亞洲地區的發病率有上升趨勢，其中本港的發病率大增近三十倍，每百萬人就有二十六宗新症，不排除跟飲食習慣改變有關。
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