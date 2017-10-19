﻿有關分手後安排 胡漢清報警 指江希文涉妨礙司法公正

《頭條日報》在一五年獨家報道知名資深大律師胡漢清與相戀兩年半、未婚生女的藝人江希文（Liz）秘密分手，其後二人就四歲半女兒Natalie的撫養權及生活費鬧上家事法庭。本報接獲最新消息，胡漢清上月中到香港仔警署報案，舉報江希文涉妨礙司法公正，港島總區重案組已立案調查。據悉，事件涉二人分手後安排，而胡漢清昨日隻身到灣仔社會福利署，相信與事件有關。胡漢清向本報承認曾到社署，問及他是否向警方舉報江希文涉妨礙司法公正，他表示對此不作評論，稱不想影響司法程序。



據悉，現年六十六歲的胡漢清，上月中曾到香港仔警署報案，指現年四十六歲的前同居女友江希文涉妨礙司法公正。據悉，事件涉及二人分手後的安排。本報昨天發現胡漢清隻身到灣仔社會福利署，相信是處理相關事宜。



上月報案 重案組調查



警方回覆本報查詢時證實，香港仔警署於上月十五日接獲一宗懷疑妨礙司法公正的報案，案件正由港島總區重案組跟進調查，暫未有人被捕。胡漢清接受本報查詢時承認昨日曾到社署，但未有交代原因。另對於是否曾到警署報案控告江希文涉妨礙司法公正，他以不想影響司法程序為由，對此不作評論。



過去五年，胡漢清與江希文關係一直糾纏不清。二人在一二年七月由朋友介紹下認識，短短一個月打得火熱，同年九月江希文生日時已懷有身孕，其後她要求與胡漢清結婚，胡表示先訂婚，並於報章刊登訂婚啟事，但直至一三年四月女兒Natalie出生後，二人仍未辦理結婚手續。



恩怨重重 數度鬧上法庭



其間有指胡母莊永楚未有出席二人的訂婚派對，江希文拒絕讓胡母出入沙宣道大宅。當年江希文承諾在英國照顧女兒，但一四年四月她突然轉軚回港定居，令胡、江二人關係決裂，江同年十月主動提出分手，但二人仍同住於沙宣道大宅。



江在一五年以女兒需要更大生活空間為由，逼胡及其兒子搬走，被指逐步佔領大宅。其後胡欲提出禁制令，江同意撤離所佔據的地方，返回獲安排的房間，胡亦搬返大宅。直至去年十月，江才帶女兒搬離大宅，與母親及胞姐江欣燕同住元朗豪宅。二人其後的恩怨愈揭愈多，包括曾互相發放「毆傷照」。



兩人於二○一五年起就女兒的撫養權及生活費安排等問題，鬧上家事法庭。