﻿強調「一國兩制」是最佳方案 習近平十九大發言提港澳全面管治權

中國共產黨第十九次全國代表大會昨在北京開幕，中共總書記習近平發言時多次提及對港澳事務。他明言中央「牢牢掌握憲法和《基本法》賦予的中央對香港、澳門全面管治權」，強調「一國兩制」是解決港澳歷史問題的最佳方案，以及確保持兩地長期繁榮穩定的最佳制度，有必要增強港澳同胞的國家意識和愛國精神。



為期七日的十九大昨早在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平、前總書記江澤民及胡錦濤一同進場，共有二千三百三十八名黨代表出席，會議由國務院總理李克強主持，現場先唱奏國歌，並為已故革命先烈默哀。前特首董建華和梁振英以政協副主席身份列席，坐在主席台上的右後方。



習近平之後代表第十八屆中央委員會宣讀報告時，多次提及中央對港澳的管治權。他明言，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，「牢牢掌握憲法和《基本法》賦予的中央對香港、澳門全面管治權」，又指堅持「一國兩制」和推進祖國統一，保持港澳長期繁榮穩定，實現國家完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。



習續說，「一國兩制」的實踐取得舉世公認的成功，事實證明「一國兩制」是解決歷史遺留港澳問題的最佳方案，亦是港澳回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度。他明言，港澳發展與內地發展緊密相連，支持港澳融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地與港澳互利合作，制定完善便利港澳居民在內地發展的政策措施。



習強調，要堅持愛國者為主體的「港人治港」、「澳人治澳」，發展壯大愛國愛港愛澳力量，增強港澳同胞的國家意識和愛國精神，「讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。」



王光亞︰中央必定支持港澳發展



剛退休的港澳辦前主任王光亞指，中央必定會支持港澳發展，並指報告雖未有提及「港獨」二字，但中央會劃出底線，任何損害國家主權、安全及發展利益的事情都不應做。



民建聯主席李慧琼指出，習七月訪港時曾提到應堅持「一國」原則，與十九大提到的「全面管治權」是「一脈相承」，並非新事物，相信不會為特區政府帶來壓力。新民黨主席葉劉淑儀認為，習提及憲法賦予中央對港的全面管治權，反映中央擔心香港有分離傾向，但不代表治港政策會變得更強硬。