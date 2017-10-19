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﻿新時代中國特色社會主義「兩步走」

2017-10-19 列印
■十九大昨早在北京人民大會堂開幕。新華社
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　　習近平昨天提出「新時代中國特色社會主義思想」，並表明要分「兩步走」，最終目標是在本世紀中葉將中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

　　習近平指，「新時代中國特色社會主義思想」是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀的繼承和發展，是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶，亦是中國特色社會主義理論體系的重要組成部份，必須長期堅持並不斷發展。

　　習提出，思想要分「兩步走」，第一階段目標於二○三五年，基本實現社會主義現代化；最終目標是在本世紀中葉，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。
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