﻿女友赫見GPS顯示在海中蛙人出動搜索「墮海」男友

一對忘年戀情侶感情觸礁，男友向年輕二十一歲的女友聲稱欲尋死，女友憂其安危用全球定位系統（GPS）追蹤，卻發現男友身處油塘三家村碼頭對開海中，大駭報警求助，驚動警方及消防勞師動眾派出水警輪及蛙人搜索。惟GPS位置之後卻轉移至百米外一公園，警員後在公園內發現男事主正呼呼大睡，證實事件乃虛驚一場。



案中四十七歲姓陳男子，昨與二十六歲女友，因感情問題發生爭執。有人情緒激動之際，向女友稱欲尋死，之後又傳訊息表示要跳海。女方憂心男友言出必行，遂以GPS追蹤其手機位置，結果卻發現位置顯示在油塘三家村碼頭對開海中，疑男友果真跳海自盡，大駭報警求助。



在百米外公園長椅睡覺



未幾多名警員及消防接報到場，兵分三路，分別在岸邊搜索，又出動水警輪，並派蛙人落海，但遲遲未有發現。女友亦聯絡男友母親到場了解，後者一度激動落淚。正當眾人憂心忡忡之際，女友卻發現GPS位置轉移至一百米外三家村遊樂園附近。警方遂循位置前往察看，發現男事主正在一張長椅上呼呼大睡。警員把他叫醒後，證實他沒有受傷，毋須送院。由於男事主否認自殺，案件列「有人情緒不穩」處理。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現時手機多採用輔助全球衛星定位系統（AGPS），原理以手機基站的信號，配合傳統GPS衛星信號快速定位。惟他猜測現場手機基站不足，結果令定位出現誤差，才引致一場虛驚。



方續指，當遇上親友失蹤的情況，如該親友的手機開啟了GPS，則可以登入其iCloud使用「Find My iPhone」功能，或Google的「Find My Device」，從而更準確得知失蹤者的位置。