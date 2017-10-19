﻿掌一國兩制研究中心 李家傑倡研科技對港衝擊

恒基兆業地產副主席李家傑上月起出任一國兩制研究中心主席，他指中心未來會繼續一國兩制的調研外，還會研究經濟議題，例如人工智能發展會如何令本港工種消失，同時亦會研究「一帶一路」的機遇。



一國兩制研究中心理事會主席以往由梁振英出任，在他當選特首後，有關職位一直懸空，至上月李家傑接替恒隆地產董事長陳啟宗出任一國兩制研究中心執行委員會主席，他兼任理事會的主席。



李家傑昨天表示，中心日後除繼續一國兩制的調研，亦計劃多就本港經濟發展和定位進行研究。李家傑提到，英國牛津大學馬丁學院科技與就業計劃聯席總監奧斯本（Michael Osborne）及菲爾（Carl Benedikt Frey）於一三年九月發表研究報告指，預計美國現時四成七的職位，在三三年有被智能機械人取代的風險，其中以交通、餐飲、保安等職位首當其衝。他認為創新科技發展迅速，未來社會發展趨智能化，本港金融中心地位亦可能受挑戰。他考慮邀請有關學者來港，參與研究本港工種如何受智能科技取代。



李家傑指，「一帶一路」戰略亦是中心的重點調研方向，除南面國家外，在歐洲國家亦有發展，預計未來高速列車等交通建設配合下，發展加快。他計劃到俄羅斯了解當地情況。



另外，李家傑年輕時喜愛看電影《人間有情》，講述雨傘老店「梁蘇記」故事，講香港有人情味；但他指外國商業世界相信弱肉強食、適者生存，不斷進化，他認為未來世界也如此，舉例深圳進化快，大灣區變成另一個矽谷，若香港不進化，「自己搞自己的梁蘇記」，是否可行，就有疑問。