﻿「康體通」系統提升減「炒場」

政府近年積極推廣做運動的好處，但不少市民反映康文署轄下的運動場地經常爆滿，甚至出現「炒場」的情況。民政事務局局長劉江華昨早在電台節目上表示，正着手提升「康體通」訂場電腦系統，希望能改善訂場情況。



劉江華表示，當局除了會改善訂場電腦系統，杜絕「炒場」的情況外，未來五年亦將有二十六個康體項目落成，包括體育館和泳池，並正籌劃位於沙田白石的第二個體育園，以加強整個體育環境和設施。



對於特首林鄭月娥在《施政報告》中宣佈暫緩清拆灣仔運動場，劉江華指這是回應體育界的訴求，至於如何處理灣仔運動場，他則說要視乎體育設施的整體佈局而定，但暫時會先放下。



此外，他又指政府希望能在本月內推出「委員自薦試行計劃」，以公開招募有興趣加入諮詢架構的年輕人，強調政治立場不會影響挑選結果。