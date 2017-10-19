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﻿美股中段升146點

2017-10-19 列印
　　美股周三早段造好，杜指在成份股IBM發盈喜下續刷新日內新高，至中段見二三一四四點四，升一百四十六點九六；納斯達克指數見六六三三點三七，升九點七一。

  滙控美國預託證價格曾見七十七點三六港元，較香港收市價升零點三六港元；騰訊美國預託證價格曾見三百五十五點四港元，較香港收市價升零點八港元。
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