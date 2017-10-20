﻿冒充日貨代理 專呃小店 涉設尿片騙局 陳煒舊愛被捕

前亞姐冠軍陳煒舊男友、攝影師彭浩然被指捲入老千疑案！本報獲悉，有人疑趁市面日本品牌紙尿片需求殷切，自稱是著名藥廠旗下港澳區的代理，可長期以低價大手供貨，吸引不少嬰兒用品店東主光顧，但有店主支付二十多萬元訂金後一直無貨收，苦追無果疑受騙。警方接報調查，早前以涉「以欺騙手段取得財產」將彭浩然拘捕。記者：李若如、方嘉、鄧亦安



攝影師彭浩然被指藉「尿片荒」涉騙被捕。本報昨天致電彭浩然查詢，對方否認涉案並掛線。疑受騙姓羅女東主與丈夫在觀塘經營小店，售賣日本品牌嬰兒用品。她憶述，去年十一月底收到彭浩然主動傳來WhatsApp訊息，稱可提供市價八折的日本嬰兒尿片。



據悉，有人自我介紹時，自稱是明星攝影師，又稱其創立的公司為日本著名藥廠旗下港澳區代理，負責推銷廠方美容產品，並吹噓與他合作的日本分銷供應鏈達關東二十三區，在香港有一千二百家連鎖店。



「我起初都半信半疑，但有人刻意塑造成功生意人形象，最終不慎中招。」女店主稱，彭傳來名片和多張身處倉庫的照片，展示大批貨箱。由於日本紙尿片在港長期熱賣，有人稱可長期大手供貨，她不虞有詐，以兩萬多元訂購三百多包紙尿片。



苦主：有人扮成功商人



女店主說，不久再被游說以三十多萬元訂購三千五百包尿片，雙方一直以WhatsApp聯絡，協議先付二十多萬元訂金，原定今年一月十八日至二十日送貨到其觀塘貨倉，才付尾數，但有人在交貨限期前一天變卦。她遂向彭追問貨物去向及索取載運文件，不得要領，其後彭建議取消定單，並答應七日內歸還訂金，另額外賠償百分之五，共約二十一萬元。她接受建議，惟一直無收到退款。



反指對方未付尾數扣貨



今年五月店主在屯門遇上彭，要求退款不果，不久收到彭委託律師發信，指她未在交易限期前付清尾數，以致貨物被送回原有港口，促她盡快付款。女店主只好尋求法律意見，由律師陪同報警。同年八月，她再收到彭「最後通牒」律師信，令她深感困擾。



警方發言人表示，今年六月十九日接到事主報案，同月二十七日，警方在落馬洲拘捕一名四十七歲姓彭男子，案件列作「以欺騙手段取得財產」，由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進，被捕男子暫准保釋候查。