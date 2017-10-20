﻿沙田石舫大變身 打造婚宴新熱點

有逾三十年歷史的沙田城門河「石舫」，近十年由「明星酒家」租用，稱為「明星海鮮舫」，近期結業傳聞一直甚囂塵上。本報記者昨向海鮮舫職員求證，獲證實由於租約期滿，只「做到今個月廿九號。」，石舫未來用途未卜。當區區議員透露，政府有意將石舫重新打造成美食城；但土地登記冊資料顯示，該地段下月將由婚宴公司「ClubONE」承租，變成一條龍的婚宴服務場地。



本報記者昨致電「明星海鮮舫」，詢問是否在下月「執笠」，職員承認因租約期滿，「做到今個月廿九號」，已不接受下月訂枱。記者亦曾向明星海鮮酒樓集團查詢，但對方表示「唔方便回應」。



沙田區議員黃嘉榮表示，地政總署曾於今年八月去信區議會，諮詢更改石舫地段的營運模式：將契約限制用途由一間餐廳修訂為一間或以上的餐廳。黃嘉榮解釋，石舫過去數次變換租客，均只由一間公司負責經營。惟地政署考慮到該地段交通不便，加上馬鞍山、石門一帶的新興食肆分去不少客源，恐之後沒公司願意接手，倒不如讓多間食肆進駐，以美食城形式保持競爭力。



黃指區議會原則上不反對署方決定，但堅持必須保持石舫外貌。他強調石舫矗立沙田三十載，早已成為區內地標，歷史文化意義不容忽視。



婚宴公司定四年半租約



但據土地註冊處的土地登記冊資料，石舫業主江陵有限公司已跟婚宴公司「ClubONE」定下四年半租約，ClubONE將於下月一日開始承租，合約期至二二年四月三十日，每月租金一百一十五萬。ClubONE發言人證實，並指公司在下月承租後，會立時展開工程，從內外將石舫重新打造成一個帶園林風格的中式宴會場地，使其更為清新及現代化。但強調仍會保留海鮮舫的外型，如瑠璃瓦部份。惟發言人表示，不清楚地政總署早前去信區議會一事。



ClubONE為前大家樂主席陳裕光及其妻創辦的時代生活集團之旗下公司，致力推動「會所式婚宴」，主要以大眾化價錢，在酒樓與酒店之外提供合適場地選擇予新人。其婚宴酒席場地分佈科學園、淺水灣、九龍半山、西港城大舞臺、太子東堤、海濱長廊、空中花園等地。