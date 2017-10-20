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﻿美股中段跌28點

2017-10-20 列印
　　美股繼周三首次收報二萬三千點以上之後，昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點。正值「八七股災」三十周年，杜瓊斯工業平均指數周四中段曾見二三一二九點三三，跌二十八點二七。納斯達克指數見六五二八點八，跌四十一點四二。滙控美國預託證券價格曾見七十六點五五港元，較香港收市價升零點五五港元；騰訊美國預託證價格曾見三百四十九港元，較香港收市價升二點八港元。
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