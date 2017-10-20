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﻿「韋家幫」雙賊落網

2017-10-20 列印
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　　警方前日在西貢市區進行反爆竊行動時，拘捕兩名內地男子，檢獲一批涉嫌贓物。調查後懷疑兩人與近期新界及九龍另外九宗爆竊案有關，十宗案件的財物損失至少三十七萬元。案件警方仍調查中，不排除日後再有人被捕。

　　東九龍總區重案組署理總督察何敏聰表示，過去數月，警方根據情報調查後，鎖定一個內地來港的爆竊集團，前晚九時許，在西貢市區展開反爆竊行動時截獲兩名同姓韋男子（二十九及三十二歲），二人日前持雙程證由廣西來港。

　　警員在兩人身上搜出一批首飾、名錶以及大量現金，總值約十萬元，以及在其中一人背囊內檢獲一批爆竊工具，相信贓物剛爆竊得來，以涉嫌爆竊罪將他們拘捕。
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