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﻿少女反抗被斬 持刀劫匪被捕

2017-10-20 列印
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　　土瓜灣發生打劫傷人案，一名女子在住所大廈遭一名持刀男子截劫，事主不甘損失反抗時，身體多處被賊人斬傷。

　　現場為北帝街一幢大廈，昨午四時許，一名二十餘歲女事主，在大廈梯間遭一名持刀男子截停行劫。事主不甘損失反抗時，遭賊人刺傷手、頭及腳部多處，當場血流披面及衣服沾滿血漬。其間事主負傷突圍跑落樓，至北帝街六號對開向一間便利店女負責人求救及報警。女負責人見事主滿身披血大驚報警。警員接報迅速到場，將傷者送院，經治療後初步無性命危險。警員包圍大廈搜捕，在大廈拘捕一名涉案有關賊人及將他帶署調查。
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