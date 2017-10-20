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﻿新地榮膺「環球最佳地產公司」 國際選舉囊括14獎

2017-10-20 列印
■郭炳聯（右）接受《Euromoney》行政總裁Andrew Rashbass頒發「環球最佳地產公司」最高殊榮。
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　　本港企業屢獲國際殊榮。國際財經雜誌《Euromoney》舉行的房地產選舉中，新鴻基地產發展有限公司獲最高級別榮譽「環球最佳地產公司」第一名，同時在多個不同組別摘冠，包括「環球最佳綜合項目發展商」和「亞洲最佳零售項目發展商」等，囊括十四個獎項。

　　由《Euromoney》主辦的年度房地產選舉，邀請來自不同國家的顧問、發展商、投資經理、銀行及企業用戶，投選心目中最佳地產公司，今年投票人數逾二千四百人。

　　新地在今次選舉中獲「環球最佳地產公司」第一名，合共奪得十四個大獎。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地多年來堅持「以心建家」信念，竭力提升樓宇及服務質素，興建不少具代表性的物業項目，包括由香港地標ICC及IFC組成的維港門廊，以及內地的上海IFC及上海ICC等。他續稱，今後將繼續努力，保持優質的物業質素及配合市場所需的貼心服務。

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