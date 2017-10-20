﻿降頭師騙財騙色 傳多名O靚模受害

警方日前揭發一宗以做「性交轉運」法事為名的騙財騙色案件，一名二十七歲男降頭師，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法性行為」被捕。《東周刊》追查得悉，有人藉詞能夠協助提升人緣及愛情運等，吸引大批女性顧客，花費數千至數萬元接受不同的降頭法事，取得信任後，再自稱有「性交轉運」能力，誘使受害人獻身，財色兼收。



警方上周三在赤鱲角機場拘捕一名二十七歲姓凌男子，涉嫌以虛假藉口促致他人作非法性行為。案件曝光後，即引起網民議論紛紛。原來涉案降頭師的社交網人氣甚盛，不但有大批O靚模跟他合照，更有多達二十萬粉絲追隨，故不少人猜測部份O靚模可能也是受害者。



多名O靚模隨後均否認受騙，強調與降頭師的合照純是應對方要求收錢拍宣傳照。有知情人士透露，有人不斷聘用O靚模拍照做宣傳，自吹自擂法力高強，故在打崩頭爭工作的O靚模界頗受歡迎。據悉，有人對首次見面的女顧客，會刻意保持距離，以顯示自己是修行之人，並會先收取五千元誦經費，再游說購買一千多元至近萬元的的佛牌。



當有女顧客覺得誦經及佛牌靈驗再光顧，有人便會強調已經視其為信徒，然後建議她接受功效更強法事，如到泰國「作法」製屍油、「鎖陽降」、性交轉運等。收費會視乎顧客財力而開價，但一般都要數萬至十萬元。



據被捕降頭師的網站資料，有人自稱從小學法，十多年前跟隨柬埔寨黑法高棉降頭師傅，精通「黑法愛情降頭」、「情降」及「降頭升運」等法事。但有認識該降頭師多年的另一佛牌店負責人指，行內從沒人見過他施行法術，並稱其旺角神壇供奉大量陰邪靈物。



另有消息指，有人在○八年時曾牽涉一宗涉及手機的盜竊案，數年前開始追捧泰國佛牌，並結識一名在旺角開泰國佛牌店的女子，雙方一拍即合成為生意拍檔。後來該女子因被顧客踢爆「呃人」而令店舖結業，有人自此在行內消失，但半年前正式自立門戶，在旺角一商業大廈設壇經營佛牌生意。



心理學家鄒凱詩表示，「性交轉運」騙財騙色案件過往多次發生，但仍有人中招，相信與事主性格內向欠缺主觀力，以及較易信人有關，「這類女士如遇上情傷，其思緒就更加混亂，只要聽到有方法挽救愛情，都會大膽嘗試。再者有心呃人的騙徒，會以不同方法博取信任，令其更易落疊。」



