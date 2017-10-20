﻿學校助理文書主任 薪酬遜私人公司招聘難

中小學開學逾月，但仍有不少學校尚未聘到主理學校財政事務的助理文書主任（ACO）。有校長直言ACO須具備會計知識，亦要兼顧大量學校行政及文書工作，但薪酬卻遠不及外間會計文員職位，難吸引求職者。行內流失率高企，學校為應付財政工作，只能急聘兼職「斬件式」處理帳目，或安排老師暫代行政職務，受盡人手不足之苦。



中小學日常需處理大量涉及撥款津貼、學生活動收費、物資採購等財務工作，須聘請一至兩名ACO負責管理學校全盤帳目。大多要求ACO具備中學會考或文憑試程度學歷，以及持英國倫敦商會LCCI中級會計證書資格，以應付相關工作。雖然本學年開學至今逾月，但求職網站上仍有近十所學校正招聘此職位，當中尤以小學情況較嚴峻。



寶血小學上月在網站刊登廣告招聘一名ACO，該校副校長方富祥表示，原本留任至本學年的ACO在開學後不久便離職，故需另覓人手。該校至今只收到不足十封求職信，惟安排面試後卻只有四至五人赴約，結果延至上周才聘得ACO。



兼顧會計行政工作



原來該校並非首次面臨如此困境，方富祥透露，去年亦有一位ACO於學期中段突然辭職，當時的招聘情況更不理想，需時個多月才能填補人手。他不諱言當時情況麻煩，學校亦感措手不及，逼於無奈只好安排其他校務處職員攤分工作，並需安排六、七位老師於課餘到校務處暫代行政職務。他認為，學校參照政府薪級表計算ACO薪金，一般新入職員工月薪約一萬三千多元，但數目遠遠追不上外間的會計文員職位，令流失率高企。



促政府放寬轉職限制



獅子會中學校長林日豐亦坦言知悉不少學校亦面對類似情況，有ACO入職僅三個月便辭職，「好多學校都叫晒救命」。部份學校惟有以兼職形式聘請已退休的ACO，「斬件式」處理帳目。他指，現時絕大部份學校選擇以合約制，而非長約形式聘請ACO，是導致職位不穩定性增加的原因之一。



不過重聘資深ACO亦不簡單，北區一所津貼小學的校長表示，早年入職的ACO一旦選擇離職，需於四十五天內在另一所學校覓得相同職位，否則薪級點需重新計算，故該校現時重聘請資深ACO「頂檔」時，只獲政府津貼一萬三千多元，「學校要調撥資源，自掏腰包『加碼』一萬元，方能聘得這名ACO」。認為有關限制大大降低其「回巢」意欲，建議教育局應積極考慮撤銷有關限制。