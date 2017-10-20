﻿孫中山館文獻檔案展 袁世凱暗殺電報成焦點

國父孫中山過去的文獻檔案成為重要的歷史文物，孫中山紀念館今日起舉行「字裏行間——檔案中的孫中山」展覽，展出二十八件於民國時期，與其相關的書信、電報等文獻檔案的複製件。



今次展覽中的重點展品，包括有袁世凱授意親信在港暗殺孫中山的電報、要求禁販人口的《孫中山致外交部總長王寵惠令》，及以賣國罪沒收孫中山等人存款的《北京政府財政部致交通銀行函》等文獻檔案的複製件，亦有珍貴歷史照片等，讓市民回顧孫中山在民國時期所走過的艱辛道路，並學習當中不屈不撓的革命及愛國精神。



全數展覽品更是首次於香港展出，有興趣的市民可於今日起至明年三月二十八日，到位於中環半山的孫中山紀念館參觀，費用全免。