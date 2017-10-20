﻿理大與成衣研發中心合作 感應鞋墊 助跑手改善跑姿

穿戴式電子產品愈見流行，不少跑步好手都有「一錶在手」，利用智能運動手錶計算心跳、跑速、距離等功能協助訓練。有本港專家利用簡單裝置，研發出能實時檢測用家跑步着地模式的感應鞋墊，準確率最高達八五成，並能透過回饋功能幫助跑手改變跑姿，隨時隨地亦可進行復康訓練。記者：鍾嘉文 攝影：黃賢創



香港紡織及成衣研發中心自去年二月開始跟香港理工大學康復治療科學系副教授張子熙合作，成功研究感應鞋墊。



中心總監（業務拓展）陳慧欣表示，鞋墊以3D打印技術製成，內層在腳跟和腳前掌的第二跖骨位置各設一個壓力感應器，接駁微型電路板，底部則安裝一粒鈕扣電池，結構看起來不複雜，「其實呢啲感應器唔係啲咩特別嘢，市面都有得賣。」



靠鞋墊可自行做復康訓練



陳慧欣稱，用家在起跑前開啟鞋墊，連接到特設的智能手機應用程式並戴上耳筒，動作分析系統就會根據觸發兩個感應器的時間，亦即腳跟及腳前掌的着地時間差，實時及持續推算跑手的着地模式。她指，跑步一般可分為腳跟着地、腳前掌着地，以及整個腳掌同時觸地的全掌着地方式，其中以後者最為理想；當兩個感應器的觸發時間差超出一定範圍，系統會發出聲響提示跑手，透過回饋機制跑手可自然調節跑步姿勢；「受傷嘅唔使再去診所，買咗個鞋墊，下載個程式就可以做復康訓練。」



張子熙表示，每周兩次使用鞋墊跑步半小時，最快兩周就能改善跑姿，效果可維持約半年。他解釋，一般每跑一步，都會有騰空離地的時間，再「墮下」時着地的一隻腳就要承受身體三至四倍重量，如以腳跟着地，過多撞擊力可能造成疲勞性骨折，相反以腳前掌着地，則會加重小腿肌肉負荷，亦會導致阿基里斯肌腱炎、筋腱炎等問題；全掌着地則能減低跑手受傷機會。



邀逾百人臨牀試驗



張子熙提到，要準確推算着地模式需利用檢測儀器量度着地瞬間的壓力中心位置，但器材價格昂貴，亦不便攜帶，「測力板已經十五萬元，重八公斤」，至於能拍下跑手動作的高速攝影機能在戶外設置，每次只能連續拍攝數組動作，未能做到全天候檢測的效果。



張子熙指出，研究團隊邀請一百零九名介乎十八至三十八歲的健康成人臨牀試驗，隨機以其中一種着地模式，模擬在平地、上斜或下斜跑合共二萬九千四百三十步，證實鞋墊的準確度可達黃金標準檢測方法八成至八成五，「唔會同實驗室嘅準確量度差太遠，又用個低好多嘅成本，可以話係『落到地』。」他又透露獲創科局資助，準備在明年初着手研究測量關節負荷的可穿戴感應器，讓膝關節退化患者，例如長者提供步態訓練。