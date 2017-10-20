﻿瘋狂科學家陳鈞傑讓學生撞板激發興趣

扭開電視，不時看到科技大學化學系講師陳鈞傑示範科學實驗，「放火」是他的招牌示範，贏得網民贈「火博士」的稱號。他接受《東周刊》訪問時指，在港做實驗撞板無數次，還被怕孭鑊的老師警告；赴笈外國卻被悉心栽培。如今他成為別人的老師，更能體會放手的重要，希望做一個能激發學生化學興趣的老師。



三十一歲的陳鈞傑，皮膚白晢，架起眼鏡，外形文質彬彬，骨子裏卻是一名「瘋狂科學家」。兒時他夢想當消防員救火，長大後卻鍾情「放火」，每次上堂做實驗，總儼如變魔術，瞬間吸引學生的眼球。他整色整水只為增加課堂娛樂性，再配合「貼地」的生活例子，深入淺出講解化學理論，讓執教鞭僅三年的他，早前獲科大頒發「卓越核心課程教學獎」。



他對化學的狂熱源於初中首次實驗堂，看着試管內五顏六色的溶液，似被攝了魂魄，下堂後仍未心息，捐窿捐罅追查背後的原因，更把家中廚房、廁所及睡房變身成私家實驗室，放滿儀器及化學品。他私下做實驗的消息傳到化學老師耳中，「不喜歡這個阿sir，好惡死，上堂時話我在家做實驗好危險，唔好再搞！」但仍無阻他的熱情，且愈玩愈大膽，有次更失手燒傷，之後又試過令住所失火，猶幸無大礙，其母親也買他怕，「媽媽迫我用利是錢買滅火筒放在家。」



獲科大頒教學獎



有一種教學法叫放手，給予適當空間與指引讓學生去試去撞板，從中吸取寶貴教訓，總比聽老師說教來得深刻，惜香港教育制度，逼使老師怕放手也怕孭鑊。故中四那年，陳鈞傑赴笈英國，當地開放的教學法令他豁然開朗，可盡情去做實驗，以及發揮諸多興趣。



一四年畢業回港，應徵科大講師便一擊即中，負責任教「生活中的化學」一科。他喜歡教書，留學時老師已常稱讚他將來必定是一流教師，「教學心得是站在學生角度設計課程，上堂要有趣又學到新嘢，所以通常我會做實驗表演。」



十多歲便踏上化學路，陳鈞傑至今仍對之難捨難離，未來準備開始面書專頁，解答網民化學疑難，隨時搖身變成化學界KOL。