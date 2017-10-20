﻿微縮傳統工藝 成功入屋 新丁膽粗粗 紮作迷你竹棚花牌

港式竹棚大花牌，近年在市區幾乎絕跡，兩名七、八十後竟將花牌製成「搬入屋」的精緻工藝品！他們熱愛傳統文化，沒有紮作技能，走到街上向紮花牌師傅偷師，自創迷你版花牌，還原孔雀頂、竹棚等細節，保留傳統特色之餘，又加入公仔、生日蛋糕等破格設計，今年製成逾三百個迷你花牌，大受年輕人歡迎，讓他們了解過去節慶的傳統排場。不過，面對工序繁複、成本高，他們還能走多久，仍是未知之數。本報記者



大紅花牌常見於新界鄉村新春喜慶場合，今年初在大埔林村許願節舉行的首屆迷你港式花牌大賽，由兩名花牌「新手」，分別是七十後和八十後的陳聲和阿花舉辦。他們經營的「陳聲工作室」，主要從事活動製作，因早前構思向馬來西亞獅頭紮作師傅贈送香港特色紀念品，開始研究製作迷你花牌。



打動花牌公司老闆



他們在前年農曆新年走訪全港竹棚大花牌。「真係企喺條街度睇住人哋紮花牌」，陳聲無奈地說，試過找大花牌公司，告知有製作迷你版花牌的念頭，對方不理不睬，研究數月後，同年七月造出首個迷你花牌。二人後來認識到榮基花牌公司老闆蔡榮基，「我哋自薦做咗個寫有榮基名嘅迷你花牌拍門送畀佢」，得到對方欣賞，獲准到工場近距離拍攝花牌製作過程。



陳聲工作室自此開始接受客人預訂迷你花牌，市面近年出現其他款式迷你花牌，在銅鑼灣等旺區商場有售，百花齊放。陳聲直言不怕比較，並不斷提升質素，務求還完真實大花牌的細節，提高像真度。



沒有花牌師傅的經驗，陳聲和阿花卻抱着猶如傳統師傅對細節的一份執着。陳聲指，最大挑戰是花牌上方的孔雀燈，堅持將LED燈泡逐粒焊接，開燈後變得色彩斑斕，形容跟真實大花牌有百分之九十相似度。為保留傳統味道，他們亦試過用竹蔑模仿大花牌的竹棚部份，改良後現已改用竹籤。他們同時在傳統中求變，將紅布換成其他顏色，例如粉紅色和金色等，又試過將賀壽花牌孔雀頂換成生日蛋糕圖案，並加入雞仔圖案賀雞年。



執着細節 還原孔雀燈



最袖珍的迷你花牌約二十八厘米高，每人一日最多可造兩個，至於尺寸較大的花牌，一人要花兩日才能完成。陳聲工作室主要靠大花牌公司介紹工作，並在社交網站專頁宣傳，客人以香港人為主，從內地、台灣和新加坡等地亦接到定單，當中主要為八、九十後，用作結婚、店舖開張和生日等。今年截至上月，共造了三百零九個迷你花牌，生意額約三十萬港元，跟去年相若。



陳聲工作室亦積極在本港和外地推廣迷你花牌，今年初推出「DIY包」，附上材料和教學資料，希望讓更多人動手造花牌，至今售出和送出共一千二百份。他們近日又獲邀製作迷你花牌花車到馬來西亞展出，並計劃在明年農曆新年續辦第二屆迷你港式花牌大賽，



大花牌公司面對需求下降，迷你花牌殺出新血路，但陳聲工作室仍面對人手不足、成本高等問題，工作室另一成員今年初已退出了。



仍未收支平衡



由活動製作，轉型至花牌製作，陳聲感歎道：「event（活動製作）利潤同生意額大啲，講緊一個event賺幾千至幾萬蚊，補貼緊我哋做花牌」，他斬釘截鐵地形容迷你花牌「賺唔到錢」、「人工都搵唔到」。陳聲說，花牌製作需時，不時暫停收訂單，迷你花牌生意至今未達到收支平衡，幸好於今年七‧一回歸參加花牌海上巡遊獲取收入，維持經營。



「市區好難見到一個半個大花牌，見到嘅人都未必認真駐足留意，但當中有好多傳統手藝，例如搭棚、寫大字、人手畫龍柱，我哋希望透過迷你花牌，留意到大花牌。」



陳聲擔心花牌這門手藝會失傳，「我覺得作為中國人一份子，我哋出緊小小力，希望文化得以承傳。」陳聲冀日後能獲西九文化區賞識，直言未來做到幾多得幾多。



