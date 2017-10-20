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﻿工藝蛻變系列

2017-10-20 列印
        昔日為人熟悉的傳統物件，隨着時代巨輪運轉，逐漸被人遺忘。有人為了傳承本土文化，把前人數以十年計累積得來的經驗，加入新思維，製作藝品，以全新面貌示人，成為備受年輕人追捧的玩意，本報將一連三周以系列形式報道。記者：馮琪雅　攝影：蔡建新、郭顯熙
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