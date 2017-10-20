﻿年輕紮獅頭師傅 自學成才

老師傅靠紮作手藝餬口，少有外傳，情迷獅頭的許嘉雄年少時亦學「獅」無門，全靠「自己估」，十一二歲便紮到第一隻獅頭。時至今日，他已成為本港最年輕紮獅頭師傅，剛中學畢業的十九歲姪兒許兆基（老虎仔）亦隨許嘉雄足跡，全職畫獅頭，擁有自己的「朱古力色」代表作。



三十八歲的許嘉雄是全港兩、三名懂得「紮、撲、寫、裝」獅頭全部工序的師傅之一。他生於武館家庭，五六歲鍾情舞獅，對獅頭愛不釋手，曾跟獅頭紮作師傅學藝，對方不樂意教，只好回武館自行將舊獅頭拆開研究，十一二歲紮到人生第一隻獅頭。



九十年代初，低價「內地獅」興起，當時十三、四歲的許嘉雄撞正香港紮獅頭行業低潮，西環一位紙紮師傅看中他手工好，邀他入行學殯儀紙紮，「日頭造紙紮，夜晚造自己鍾意嘅獅頭」，早年自立門戶，開辦紙紮舖「雄獅樓」。從事紙紮近三十年，頭大半段時間都是為興趣，近五六年「香港獅」再次抬頭，他才有錢賺，每年造逾百隻獅頭，「八成香港武館都係舞我嘅獅頭」。



老師傅拒教授 拆獅頭研究



許嘉雄收過二十多名學徒，其中一人學藝一年多，有日突然轉行做壽司學徒，「日日淨係切青瓜每月有萬六蚊，喺呢度做到好辛苦都只得萬二蚊」，只剩老虎仔留下來。「聽舞獅聲大」的老虎仔同樣鍾情舞獅，自小見阿叔紮獅頭，萌生興趣，形容「瞓覺發夢都會諗起獅頭」，十二歲開始學師，掌握塗底色和黐毛等基本功，十七歲便懂得畫整個獅頭。



老虎仔今年中六畢業，沒應考中學文憑試，全職紮獅頭，主力「寫」的工序，為獅頭上色，用色大膽創新，認為傳統代表劉關張的黃紅黑色太單調，自創「朱古力色」，參考一款日本牌子泡沫咖啡味朱古力的藍、啡色包裝，顏色突出，又「溝色」溝出近年流行的「tiffany blue（湖水藍）」，下一步希望將電影超級英雄人物「美國隊長」的紅白藍主色，融入作品。