﻿迷幻母殺親女 震撼同校師生 品學俱優小女生慘遭剁成11塊

旺角廣東道劏房母親斬殺女兒再碎屍慘案，遇害的十二歲少女何美洁，生前就讀塘尾道一間小學的六年級，校方稱讚她品學兼優，亦熱衷課外活動，她代表田徑校隊比賽取得殿軍，亦愛畫畫，作品獲貼堂。本有大好前途的美洁，詎料命喪親母刀下，遭肢解成十一塊。警方重案組及大批警員昨天重返現場蒐證，在劏房內取走多袋證物，當中包括「冰壺」；在骨場任按摩女郎的母親，疑平日有吸毒習慣。



慘遭母親毒手的何美洁，年僅十二歲，為單親家庭獨女，與三十七歲姓曹母親相依為命，同住廣東道萬福樓一個劏房。美洁家境清貧，惟在學校表現優良，就讀塘尾道官立小學六年級，不論學業、運動及藝術均表現良好顯露天份。據悉，美洁擅長跑步及跳遠，今年曾代表校隊參加港島南區友校舉辦接力邀請賽，最後榮獲殿軍，校方將消息貼在門外壁報欄。她就讀五年級時，其畫作獲老師稱讚，並貼堂鼓勵，亦被上載至學校的網頁。同年，她亦在校方的「好學生獎勵計劃」中獲表揚為「清潔之星」。



同學家長不禁落淚



塘尾道官立小學副校長呂靜儀指，美洁在去年初插班入讀四年級，參與多項課外活動，品學兼優。學校全體師生對其離世感痛心難過，已啟動危機處理程序，為有需要學生提供心理輔導。有同校學生的家長昨天談起事件，對美洁慘死於親母手下感到痛心，不禁潸然淚下。



鄰居：前日有剁嘢聲



據悉，警方翻查現場閉路電視後，尋獲美洁前日下午回家的片段，詎料其後遇害。據悉，曹婦昨晚稱家中爆水管，指其電話被人監控，遂向鄰居借手機致電其內地丈夫幫忙。當時鄰居見門縫不斷滲出水，於是借出手機，詎料一借無回頭，其後更現滲水疑有血色，報警揭發命案。住在兇案現場對面的徐小姐憶述，前日下午開始聽到鄰居傳出「剁嘢聲」，持續半小時之久，隨後聞到消毒藥水氣味。



警方昨天調查後，疑有人將美洁的頭部、身體、內臟肢解得支離破碎，再企圖在企浴缸及坐廁將肉碎沖走，導致堵塞。仵工前晚在單位內帶走十一袋女童的遺骸，相信仍有部份已被「處理」。大批機動部隊警員昨天重返現場蒐證，檢查水管及水渠內有無肉碎遺下，又在單位內檢走大批證物，包括兩張木椅、一支染血金屬條、洗衣液、一盒牛奶及一個冰壺。警方仍在調查女童母親的行兇動機。