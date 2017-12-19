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﻿殘肢支離破碎 「辣手神探」也黯然

2017-12-19 列印
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　　旺角發生狠母肢解親女兇案，消息稱，負責帶隊調查的刑事警司鍾志明（見圖）雖然偵查過不少兇殺案，當晚趕抵現場目睹一名少女慘遭肢解，殘肢散落浴室，鐵漢一時間似難以接受，情緒一度被牽動，不禁黯然神傷。

　　據悉，首先抵達劏房現場的警員，見到浴室企缸的門口有一隻腳露出，其後發現有內臟及其他殘肢，知道案情嚴重，立即扣查單位內的女子，並通報上級；有「辣手神探」之稱的刑事警司鍾志明隨即趕抵現場。

驚訝疑兇竟是親母

　　消息稱，當鍾進入劏房浴室時，發現女童頭及身軀被肢解成十一截時，這名查案無數的勇警不禁嚇了一跳，其後得悉被捕女疑兇竟然是死者親生母親，情緒疑因此被眼前兇殘情景所牽動，面上登時流露出傷感。經歷無數命案的神探，很快即情緒回復過來，在場指揮探員蒐證調查，誓要把案情查過水落石出。
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