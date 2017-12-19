﻿官斥無悔意﻿ 周向榮重囚12年﻿

DR醫學美容造成一死三傷事故，早前被判誤殺罪成的集團創辦人周向榮和技術員陳冠忠，昨分別被判監十二年及十年。主審法官張慧玲判刑時指，周向榮是有野心和貪婪的人，只着眼建立美容王國和賺盡利益，二人均罔顧客人生命安全。



周向榮及陳冠忠昨在法庭內站立近一小時聽取判刑，期間周向榮一直垂頭，二人聞判後表現冷靜。周向榮太太周鳳仙聽取判決後迅速離開法院，而陳冠忠家人於散庭後相擁痛哭。



法官張慧玲法官判刑時指，根據一二年二月八日的通告提及「養X醫院今年年尾推出CIK」，清晰可見周在年初推出療程是要打倒競爭對手。集團於二月十四日獲首筆交易，但陳當時並未成功研發CIK療程，更需到廣州取經，而周要求亞太幹細胞科研中心（APSC）找更多關於CIK的文獻，可見療程根本是未預備妥當便推出，屬加刑因素之一。



陳冠忠判監十年



審訊期間有美容顧問指公司鼓勵員工「開發隱藏的導彈」，又稱呼客人「金鵝」，並鼓勵客人申請信用卡，又要求客人簽署免責聲明以防被追討，法官斥這些銷售手法是完全不負責任及可恥，亦是另一個加刑因素。



辯方律師呈上多封求情信，指周在沙士期間仍為員工提供工作機會，並非一名貪婪的人，但法官認為，有足夠證據顯示周為集團的實質控制人，鼓勵員工推銷，很難相信他並非一名貪婪的人，又指周為人有野心，只著眼建立美容王國和賺盡利益，罔顧客人生命安全，但周自辯強調自己只是投資者，沒有實質操控，明顯是推卸責任，遂判監十二年。法官又指，陳冠忠明知不做細菌測試會帶來死亡風險，而在一一年向周提出CIK療程時亦應知道療程是未經證實，但認為陳只是僱員，罪責比周輕，遂判監十年。



