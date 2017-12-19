﻿﻿英皇國際與九大銀行﻿ ﻿簽25億銀團貸款協議﻿

英皇國際昨宣佈與香港九家主要銀行，簽署合共二十五億元的銀團貸款協議，所得資金將用於一般營運用途，貸款將有效降低整體融資成本，加強現金流的靈活性，加快業務發展。



參與銀團貸款的九間銀行，包括滙豐、恒生、中銀香港、工銀亞洲、建行亞洲、交通銀行、創興、東亞及華僑永亨銀行。是次簽署的銀團貸款是首次不用抵押品的貸款，多家銀行踴躍參加提供貸款，反映對該集團有信心。



英皇集團首席財務總監朱偉明表示：「我們很榮幸得到九間主要銀行的熱烈反應，充分反映他們對我們的業務發展及財政實力充滿信心。該銀團貸款有效降低整體融資成本，加強現金流的靈活性，加快業務發展。」



集團續積極投地



英皇國際執行董事張炳強表示，是次交易是英皇國際重要的里程碑。憑藉資金來源多元化，集團會繼續羅致具潛力及優質的投資及發展項目。他表示，並非因美國即將加息而急於現時簽署貸款協議，指集團有發定息債，並有對沖措施穩定息率，相信能夠抵禦加息趨勢。對於聯儲局預計明年將繼續加息三次，不少大行認為明年香港跟隨加息機會不低，但他指出，暫未見有銀行跟隨加息，又指至今未見加息對樓市有影響，即使明年加息零點二五厘，利息仍相當低，相信對供樓影響輕微。



他又表示，集團會繼續積極以不同方式投地，包括政府官地、市建局重建項目、農地等均在考慮範圍之內。而明年推盤策略方面，他預計明年上半年驗樓後推出位於屯門冠發街十四間獨立屋項目，另積極發展活化項目，提升物業增值空間。



英皇集團企業行政主任楊政龍指，集團不會對業務發展設限，只要項目有理想回報並能夠產生協同效應均會積極考慮。



