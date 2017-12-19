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﻿美股中段升191點

2017-12-19 列印
　　美國股市本周首個交易日大幅向好，杜指中段報二四八四三點，升一百九十一點；納指則報七○○二點，升六十六點。

  滙控美國預託證券價格見七十九點三九港元，升零點五四港元；騰訊則見四百點○一港元，升五點八一港元。紐約期金報每盎司一千二百五十九點九美元，升五點六美元；紐約期油則報每桶五十七點三四美元，升零點○四美元。
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