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﻿昨錄9.8度入冬最凍

2017-12-19 列印
■據九天天氣預報，今日最低氣溫仍只有十度。
■到大帽山晨運的陳先生，手上溫度計顯示溫度只有三點一度。
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　　本港入冬後愈見低溫！天文台錄得昨清晨平均氣溫只有攝氏九點八度，再創今年入冬以來新低，多區氣象站均錄得十度以下低溫，前日最低氣溫只有一點九度的大帽山，昨仍有市民冒着嚴寒上山晨運。天文台料未來一、兩日乾冷天氣仍會持續，至本周六氣溫或回升至最高二十度。

　　本港市區昨日最低氣溫只有攝氏九點八度，幾乎各區天文台氣象站均錄得最低氣溫低過十度，其中昂坪、大帽山及大老山更只有約三度。每日風雨不改到大帽山晨運的陳先生，昨清晨穿著厚衣、毛衣帽，冒着颼颼寒風登山。他估計近山頂氣溫達零度，到停車場位置才稍為回暖，其手上溫度計顯示溫度只有三點一度。

　　天文台指，本港未來一、兩日仍受一股強烈冬季季候風影響，寒冷、乾燥天氣仍會持續一段時間。據九天天氣預報，今日最低氣溫仍只有十度，惟至本周六開始最高氣溫料將回升至二十度。
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