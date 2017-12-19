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﻿陳帆：港珠澳橋通車日期待公佈

2017-12-19 列印
　　港珠澳大橋通車無期，運輸及房屋局局長陳帆昨表示，主橋在今年年底已具備基本通車條件，但重申大檢是一個由港珠澳三地共同投資、建設及使用的跨境基礎建設，亦涉及三地的通關安排，故需三地都作充份準備。

　　他未有正面回應通車日期，重申視乎最後準供工作的進度，以及報批中央決定。

　　至於超支金額，陳帆指仍就最後超支總額跟內地作仔細澄清，但強調有既定的分擔比例，並無爭拗空間，會做到「毫無瑕疵」後再提交到立法會；又指工程已進入尾聲，相信今次是最後一次申請撥款。

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