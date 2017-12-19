﻿陳帆：港珠澳橋通車日期待公佈

科學園「機械人技術促進中心」昨天正式開幕，料可以容納五間技術初創企業，為產品投產前，提供場地作研發、整合、組裝、驗證等工作，相比起外國機械人科技突飛猛進，中心的成立，有點姍姍來遲。但俗語有云：遲到好過無到，香港要後來居上，不是沒有條件的，是時候向北看。 科技園公司負責人表示，機械人及自動化技術可以應用於不同行業，經濟效果巨大。為了協助推行本地機械人技術發展，故此成立機械人技術促進中心，為初創企業提供試驗場地，以及向本地的潛在客戶展示和驗證其技術。 這個中心對推動香港追上國際機械人的創科潮流，至為重要。以目前各國發展的水平來看，美國、日本、德國等都在機械人科研方面取得卓越成就...

2017-12-19