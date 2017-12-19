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﻿聖誕新年外遊高峰 料924萬人次出入境

2017-12-19 列印
　　聖誕新年外遊高峰期將至，入境處預計，聖誕及元旦假期期間將有九百二十四萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，本周六為陸路出境高峰期，估計出境人次超過五十二萬四千人次。

　　入境處又估計下周二將為入境高峰期，入境人次可高達四十六萬八千人。為疏導假期期間的旅客流量，現已從內部抽調人員支援各管制站的工作，並減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時會連同多部門在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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