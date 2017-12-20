﻿頻頻出新招 業界恐「殺錯良民」

資深廣告業人士、The Bees行政總裁曾錦強（見圖）表示，fb經常改變演算法，以避免用戶有免費增加觸及人數的方式可用，有業界人士覺得fb見利忘義愈發多限制，他則認為在商言商，沒有平台可免費做廣告。他認為，大部份使用上述手段帖文普遍低質，以品牌角度看效果不夠好。



數碼及社交媒體傳播公司CMRS Group集團董事總經理陳迺恆慨歎，現在即使fb在做好內容，自然接觸率（organic reach）亦很低。他分析，太多垃圾帖文可能是其中一個因素，期望「清垃圾」後的news feed有空間讓好帖文浮現。被問及會否擔心新招「殺錯良民」，他認為真的想做好內容的用家，理應感覺更好。