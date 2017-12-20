﻿指資金股份被不當轉移 康宏入稟控曹貴子等24人

康宏環球（1019）爆出高層涉貪風波，管理層主動申請停牌並展開重組。康宏昨天入稟高等法院，向二十四人及四間公司興訟追討損失，包括已被廉署拘捕的主席王利民等三名高層及一名前高層；事發後一直行蹤成謎的「焦點人物」曹貴子亦在被告之列。入稟狀揭示曹貴子涉由一三年起逐步控制康宏，促使康宏的資金和股份不當被轉移，入稟狀要求有關轉移無效。



三間原告公司為康宏環球控股有限公司、康宏財務有限公司及康證有限公司；二十八個被告則包括被暫停職務的王利民、副主席馮雪心、執行董事陳麗兒及前行政總裁麥光耀，而康宏執行董事曹貴子被列為第一被告。



曹貴子一三年開始安插勢力



入稟狀指，曹貴子自一三年開始安插自己勢力加入康宏，讓曹貴子能在未有正式職銜的情況下操控集團關鍵部門，又透過大幅增加年薪、轉移集團資金到王利民等人持有的離岸私人公司、發配一點四九億股認股權證等手法作為「甜頭」，換取王利民在內的管理層對曹貴子的行為視而不見。入稟狀又提到曹貴子被視為集團的最終決策者，其勢力會透過一個以康宏上市編號「1019」取名的秘密電郵平台「financial9101@gmail.com」，向曹貴子匯報集團情況，包括商業機密。



入稟狀提到，曹貴子在一四年以康宏「大股東」名義接觸台灣富邦蔡家，建議對方入股康宏，但在蔡家一五年入股後，涉以批出大額借貸或孖展方式，將蔡家注入的資金流向包括曹貴子兄長曹貴宜等六人。入稟狀又提到曹貴子跟佳兆業集團主席郭英成兒子郭曉群等關係密切；在曹貴子獲悉證監會今年六月二十八日針對康宏的調查行動後，在隨後的七月七日至八月十六日期間，郭曉群大舉收購非法轉讓股權，或在市場以協調及有系統的方式，在不為康宏股價帶來顯著影響下收購，行動在收購三成股份就停止，由佳兆業另一高層陳佩雄接手。兩人在十月三日時共持有百分之三十七點一七的股份，入稟狀指兩人的收購行動繞過收購合併守則作全面收購的要求，而在事發後作為大股東的郭曉群要求罷免包括曹貴子大部份原有董事，讓涉案眾人逃避調查。



入稟狀要求法庭頒令宣告廢除康宏早前錯誤配售的股份交易，禁制郭曉群及陳佩雄行使投票權；同時裁定曹貴子等人違反誠信並作出賠償。



康宏環球亦發聲明指將會繼續調查事件，其他監管及執法部門亦正進行調查；不排除未來會加入其他被告人及申索。