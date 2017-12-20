  • 2017年12月20日 星期三
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﻿美股中段跌33點

2017-12-20 列印
　　美股周二早段表現反覆，杜指高開，曾升五十七點，見二萬四千八百五十點，其後倒跌。杜指中段見二四七五八點八三，跌三十三點三七；納指亦跌十五點九六，見六九七八點八。滙控美國預託證價格曾見七十九點零四港元，較香港收市價跌零點三一港元；騰訊曾見三百九十八點三八港元，跌二點八二港元。
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