﻿﻿36名港區人大選舉﻿ ﻿陳智思成「票王」﻿

新一屆三十六名港區全國人大代表昨日正式誕生，其中二十五人成功連任，行政會議召集人陳智思成為「票王」，首度參選的港交所獨立非執董李君豪則成為「新人王」。當選人經全國人大常委會代表資格審查委員會核實後，明年三月開始履新，任期五年。



由一千九百八十九人組成的「選舉會議」昨舉行第二次全體會議，共有一千七百九十六人出席，投票選出新一屆三十六名港區人大代表。主席團常務主席林鄭月娥表示，最終共有一千七百九十五人以「全票」方式，在四十九名候選人中選出三十六人，有效票佔一千七百五十三張，廢票四十二張。



李君豪成為「新人王」



角逐連任的二十六名現屆人大代表中，二十五人成功連任，其中陳智思憑一千六百九十三票成為「票王」，「票后」則是獲一千五百五十五票的顏寶鈴。而積金局主席黃友嘉、實政圓桌召集人田北辰、行政會議成員葉國謙等均成功連任，只有中華出入口廠商會會董張明敏落選，僅得五百二十二票。



十一名新當選港區人大中，李君豪獲一千五百九十四票成為「新人王」，前政制及內地事務局局長譚志源則排第二。而排第三十七位是接替劉健儀的自由黨律師陳曉峰，以約九十票之差敗給最後一名入圍的王敏剛。



全國人大常委會副委員長王晨選舉後發表講話，指選舉工作嚴格依法辦事，充份發揚民主，是公開公平公正的選舉，又相信新代表會秉承愛國愛港光榮傳統，擁護並模範地遵守憲法和《基本法》，身體力行帶頭做「四個表率」，即支持特首和政府依法施政、搞好團結維護社會和諧穩定、關心青年、推動香港與內地交流合作，促進共同發展。



選舉會議成員之一的全國港澳研究會副會長劉兆佳指，有一名現屆人大連任失敗，其他成功連任的亦非高票當選，反映選舉會議成員對候選人有更嚴謹的要求，期望他們發揮更大的政治影響力。



而新當選的人大代表大部份都是年輕的專業人士，預料他們日後在香港會有更多政治參與。



