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﻿浸大兩外籍生爭女動粗

2017-12-20 列印
■受傷男生送院治理。
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　　九龍塘浸會大學發生爭女血案，兩名外籍男生，昨晨疑為爭奪女友口角期間，一名男生遭人揮拳襲擊受傷，報警後獲送院。警方調查後拘捕涉嫌傷人外籍男生帶署。浸大表示正了解事件，並會提供所須協助。

　　現場為九龍塘浸會大學學生舍堂偉倫樓，昨清晨六時許，兩名分別二十一歲美國籍及二十歲英國籍男生，在宿舍內疑因為爭奪女友問題發生爭執，爭吵激烈時，有人突然情緒激動，揮拳襲擊對方。混亂中美籍男生頭部及鼻樑受傷流血。六十歲姓曾保安員聞爭吵聲查看見有人受傷報警，警員到場調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕涉傷人英籍男生及帶署。美籍男生事後由一名女子陪同送院，治療後無大礙。

　　浸會大學發言人表示，兩名外籍學生均屬海外短期交流學生，校方正在了解事件，並會對相關學生提供所需協助。

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