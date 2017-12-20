﻿羅致光：取消強積金對沖已有框架

政府原定計劃今年年底公佈強積金對沖方案，但現時押後至明年初。勞工及福利局局長羅致光昨表示，政府就取消強積金對沖方案已有框架，但仍要解決法律問題，相信下月未能向立法會人力事務委員會交代，但未有透露具體公佈方案的時間表，只稱會盡快做。



據了解，政府正研究設立機制協助僱主專項儲蓄，以應付日後向僱員支付遣散費或長服金的潛在開支，僱主每月存入專項戶口的金額定為僱員總薪酬百分之一，政府亦會存入一定金額到戶口，但由於涉及公帑，因此設有「封頂」機制，供款至某一水平便會停止。勞顧會資方代表郭振華贊同有關建議，勞方代表陳耀光透露政府近月正在測試方案，防止將來被人濫用，相信方案可令勞資雙方都接受。







