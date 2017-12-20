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﻿撞死單車男　P牌司機囚七月

2017-12-20 列印
　　四十五歲「P」牌寶馬房車司機去年十一月初在啟德郵輪碼頭越過對面行車線，撞到三名踏單車男子，造成一死兩傷，司機早前承認一項危險駕駛導致他人死亡，昨被判監七個月，停牌五年及完成強制駕駛改進課程。

　　法官鄭明斌判刑時指，接納辯方求情所稱，被告周波一時間作錯誤判斷，即仿效前方小巴「爬頭」，加速駛入對面行車線，以超越行駕在其前方的單車。法官感歎其決定導致一名二十三歲男子失去性命，監禁刑罰是無可避免，惟考慮被告認罪及過往無交通定罪，可獲酌量減刑。另被告早前承認一項使用欠妥車輛罪，即汽車兩邊玻璃貼有茶色薄膜，致透光力減低，罰款二千元。

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