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﻿巴士田螺車互撼嚴重毀爛

2017-12-20 列印
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　　大埔發生巴士與重型車輛相撞意外！昨晨十時許，一輛田螺車由姓林司機（六十八歲）駕駛，沿三門仔路向三門仔駛至漁安街右轉越過對面行車線時，對面行車線一輛行走三門仔至大埔墟的74K線，由四十二歲姓周車長駕駛雙層九巴駛至收掣不及，與泥頭車猛烈相撞，兩車車頭嚴重損毀。

　　意外中兩車司機俱告受傷，其中泥頭車司機腳部被夾受困，巴士司機則手腳及胸部擦傷。報警後被困司機由消防救出，與巴士司機分別送大埔那打素醫院治理，兩人傷勢治療後無大礙。

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