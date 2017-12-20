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﻿普通話賊換走值50萬鑽石

2017-12-20 列印
　　紅磡發生鑽石盜竊案，一名操普通話男子，在一間鑽飾店舖扮購買鑽石，要求職員展示多粒鑽石選購，但其後表示不合意離開後，職員點算時，發現一枚價值約五十萬港元的鑽石遭人偷龍轉鳳掉包，懷疑遭該男子取走報警求助。

　　現場為船景街九號黃埔天地一間鑽飾店舖，昨午二時許，一名年約四十歲，操普通話，身高約一點七五米，瘦身材，蓄短黑髮男子，攜着一個斜揹袋進入店舖，向職員聲稱要選購名貴鑽石，一名三十一歲姓曾女職員拿出多粒鑽石向他展示，但對方表示不合心意離開。女職員其後點算鑽飾時，發現其中一枚價值五十萬元鑽石為假貨，疑遭該男子偷龍轉鳳，於是報警求助。警員到場一度附近兜截可疑人，但無發現，案件列盜竊及檢走店舖閉路電視追緝賊蹤。

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