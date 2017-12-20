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﻿小食店四日內兩遭淋油

2017-12-20 列印
　　尖沙咀厚福街一間小食店四日內兩度遭歹徒淋油刑毀。昨晨八時許，大廈保安員發現地下該售賣雞蛋仔、臭豆腐及魚肉燒賣等港式小食店，招牌遭淋潑淺藍色漆油，於是通知六十一歲姓孫店東報案。警員到場翻查小食店閉路電視錄影，發現一名男子於清晨近六時，在店舖右邊淋潑漆油，約五秒後逃去。

　　東主稱，沒有結怨及欠債，亦無被黑幫勒收保護費；附近舊舖裝置兩個招牌，於上月一日易手，上周六上址與舊舖同遭潑漆，不明歹徒連續破壞兩店的原因。警方正對案件展開調查，以及歹徒犯案動機。

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