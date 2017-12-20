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﻿「帶病延年」方法減癌症治療副作用

2017-12-20 列印
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　　癌症治療多年來是醫學界的研究方向，中大中醫中藥研究所臨牀研究中心總監兼中大醫學院矯形外科創傷學系終身講座教授梁秉中認為，中醫雖在單靶針對性治療上無法較西醫成功，但過去對癌細胞「寧枉勿縱」的治療方法，往往令病人十分痛苦，且仍有約三成病人未見成效，故應轉變成中醫「帶病延年」的方法，減少治療副作用。

　　研究所七年前開始進行研究，發現配合中草藥，如白花蛇舌草、靈芝、穿心蓮、黃岺及刺五加，可改善血管不正常增生、提升免疫力、癌細胞轉移，消毒及降低感染機會。而在細胞及動物實驗下，亦發現有效縮小癌腫瘤、減少骨轉移及延長患癌老鼠的壽命。

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