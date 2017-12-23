﻿聖誕長假食玩買熱爆 美食節工展旺場 自助餐全滿

近日樓股齊升，帶旺聖誕消費市道，留港市民一連四天周末連聖誕假期有不少消費好去處。「香港冬日美食節」及「香港冬季購物節」明日在會展開鑼，將有多款「一元美食」甚至「一毫子龍蝦」優惠吸客，主辦單位預期入場人次將達一百四十萬，參展商亦預計銷售額增加。維園工展會今日亦推出第二輪「一元優惠」。兩大主題公園及友邦歐陸嘉年華亦有特別聖誕活動，與市民歡度佳節。此外，不少市民選擇外出食聖誕大餐慶祝，會展維港咖啡閣平安夜及聖誕節自助餐訂座已爆滿，除夕只剩餘少量座位供應。帝京酒店花月庭的平安夜及聖誕節自助餐訂座亦已告滿座，除夕夜預訂亦已滿額。



第十五屆「香港冬季購物節」及「香港冬日美食節」明日至二十八日在會展舉行，參展商推出包括一毫子龍蝦、一元電飯煲、限時任夾食材及「貓山王」榴槤等優惠吸客。主辦機構指今年約有一千三百個攤位，展覽適逢公眾假期，加上展前推廣，預料今年銷售額理想，五天總入場人次估計將達約一百四十四萬，較去年增長約一成。



美食節推一毫子龍蝦



參展商「龍蝦大王龍蝦燒」負責人林年預計，銷售額較以往上升一成半，公司將推出多項一毫子龍蝦產品優惠吸客，對整體市道銷情相當看好。他相信市民在聖誕較樂意消費：「可能平時慳啲嘅，但聖誕呢啲節日就會相對比較豪爽啲。」



首次參與購物節中「香港冬季玩具博覽」的「名創優品（MiniSo）」高級市場部主任陳泳儀指，估計在會場的整體消費氣氛帶動下，會刺激消費者的購買欲，冀在一連五日的展期內可達成二十五萬元生意額。



至於已開幕一周的維園工展會，中華廠商聯合會會長李秀恒指，整體銷情良好，人流明顯上升。「你都見到日日爆！」他估計，整個展期入場人數可突破二百萬人次，銷售額升幅最少一成。參展商之一「美的電器」助理市場經理鄧素敏指，展場人流過往會在聖誕節前後顯著提升，冀銷售額可較去年有雙位數升幅，坦言「希望今年可以有過百萬嘅利潤。」



兩大主題公園聖誕騷



除了購物外，另有不少聖誕好去處！海洋公園推出聖誕市集，開放園區內部份區域予市民免費入場；香港迪士尼樂園則會上演「米奇與好友聖誕舞會」；友邦歐陸嘉年華聖誕期間則有雜技團表演。