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﻿日韓機位爆滿 東南亞遊料升五成

2017-12-23 列印
　　聖誕佳節向來是外遊旺季，入境處早前估計，聖誕及元旦假期期間約有九百二十四萬人次進出本港。康泰旅行社董事及行政總裁黃進達表示，受惠於今年下半年股市樓市暢旺，加上其他地區的貨幣匯率普遍較低，今年聖誕整體客量錄得約半成增長，首爾、大阪及台北的加班機更已全部爆滿；另外，近年泰國新增不少主題公園，新加坡及馬來西亞亦適合親子遊，相信直接刺激旅遊意欲，相關線路的客量升幅達四至五成。

　　永安旅遊副總經理馬世文亦指，今年聖誕檔期暢旺，人次增長達百分之三，當中以澳洲、北歐以及港人旅遊熱點日韓台的航線最受歡迎。他指，近年各地航線增多，廉航開放更多機位，令港人外遊意欲上升。
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