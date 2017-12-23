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﻿聖誕文告關注貧窮 年輕人成家有壓力

2017-12-23 列印
■香港聖公會大主教鄺保羅的聖誕文告，關注貧窮人口問題。
■天主教香港教區主教楊鳴章發表以「家庭」為主題的聖誕賀詞。
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　　香港聖公會大主教鄺保羅昨發放今年的聖誕文告，關注政府近日公佈本港的貧窮人口去年突破一百三十五萬，數字創○九年以來新高，又指貧窮長者人數有近三十四萬，情況相當嚴峻。他認為，貧窮和人口老化兩個難題密切相關，政府要提出創新及且前瞻性的政策作回應。

　　鄺保羅又指，聖誕節的核心精神在於施予和分享，期望大眾學效耶穌關懷他人，特別是生活困苦及身心靈不健康者，發揮聖誕精神守望相助、同舟共濟。

　　另外，天主教香港教區主教楊鳴章亦發表以「家庭」為主題的聖誕賀詞，指深深體會到在今日的香港，年輕的一代想要成立家庭，面對巨大挑戰，「需要付出何等的勇氣和慷慨」，他寄語真正的喜悅往往是通過共同承擔困難與考驗後才能彰顯，勉勵要保持信心和希望。

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