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﻿「辣招」無助壓樓市　林鄭：供應不足

2017-12-23 列印
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　　本港樓價高企不下，特首林鄭月娥接受電台專訪時坦言，樓市受各類因素影響，過往推出的「辣招」亦無助壓抑樓市，「我係要扭轉一個供不應求嘅局面，或者簡單嚟講根本係供應不足。」她相信，現時家庭人口數字下跌，年輕人追求私人空間，均為樓市創造不少剛性需求，又直言過去政府的土地開拓工作滯後，將持續性增加土地供應，同時研究不同房屋政策，冀滿足市民安居樂業的需要。

　　至於領展早前大手拆售旗下物業引起關注，林鄭表明不會回購領展，指會引來資產瘋狂升值，對公帑造成損害，是「無智慧」及「相當愚蠢」的做法，她坦言：「有少少束手無策。」她又重申，地契中規管領展的條款「都不能放」，亦會為新發展區增加公共建設，否則是助紂為虐。

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