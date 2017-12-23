一些曾展示過實力的馬，即使輸掉一兩仗也換不到多少分頭。但筆者留意到，某些馬若在像雷神般的頂級好手胯下敗一仗，再出易配次一級的騎師，有時或有意外驚喜。 第十場三班一四○○米。「估惑」今季六戰只得兩位，不過蔡廄馬一向較慢熱，之前的敗績不必太介懷，看牠前仗在潘頓胯下僅敗一役，其實直路初一度受困，但其後當前方打開空位後，幾個箭步便衝上透出，最後被最外疊一衝而過的「鑽飾飛龍」所擒，非戰之罪。 上仗，「估惑」改配客串一天的大賽騎師布文，在場地不利追之下沿途守第三位，本來形勢有利，可是轉入直路後，在有極充裕的時間可移出中路盡情衝刺之下，布文竟無法將座騎拉出，待「辣得很」在其外側上前時，便...

2017-12-23