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﻿工人墜垃圾槽 倒掛29樓兩句鐘不治

2017-12-23 列印
■傷者被卡在槽內重傷，今晨零時獲救送院。
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  馬鞍山錦泰苑昨晚發生罕見工業意外，一名清潔工人由大廈高層失足墮入垃圾槽，倒掛三十樓及二十九樓之間重傷，消防處高空拯救專隊到場搜救，醫院亦派出兩名醫生協助，至今晨零時將傷者救出，終告不治。

　　現場為錦泰苑錦邦閣，昨晚十時許，一名清潔工人在高層的垃圾槽口向內傾倒垃圾，疑失足跌進垃圾槽內，被困槽內三十樓及二十九樓之間；他被雜物勾住，一度大叫救命，其他同事聽聞報案。

消防兩專隊到場救援

　　警方及消防員接報趕至，發現槽管狹窄；消防處另派出高空拯救專隊及攀山拯救專隊趕至救援，沙田威爾斯親王醫院亦有兩名醫生到場協助。至今晨零時，傷者獲救送院，最終不治。
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